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Kayserispor, Talha Sarıslan'ın sözleşmesini yeniledi

Kayserispor, Talha Sarıslan'ın sözleşmesini yeniledi

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, genç futbolcu Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi. 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Sarıslan, 11 gol atmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, genç futbolcu Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, genç futbolcu Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'de sözleşmesi sona erecek olan 2004 doğumlu futbolcu, 2 yıllık imza attı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Talha Sarıarslan'ın sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Forvet olarak oynayan Sarıaslan, bu sezon 2 kez Türkiye Kupası'nda, 13 kez U-19 Liginde ve 3 kez de Rezerv Lig maçında sarı kırmızılı formayı giyerken toplam 11 gol attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Spor Haberler

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