Kayserispor sezonu 17. sırada tamamladı

Kayserispor, 2025-2026 sezonunda 30 puanla 17. sırada kalarak Süper Lig'e veda etti. 11 sezon aranın ardından küme düşen sarı kırmızılı ekip, istikrarsız performansıyla alt sıralardan kurtulamadı.

Kayserispor, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e veda etti. Sarı kırmızılı ekip, 34 hafta süren lig maratonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayarak küme düşen takımlar arasında yer aldı. Sezon boyunca istikrarsız bir performans sergileyen Kayseri temsilcisi; özellikle iç saha ve savunma hattındaki puan kayıplarının ardından alt sıralardan kurtulamadı. Taraftarını üzen sonuçların ardından Kayserispor, 11 sezon aranın ardından Süper Lig'e veda etmiş oldu.

Sarı kırmızılı camiada sezonun sona ermesiyle birlikte gözler yeni döneme çevrilirken kulüpte yönetim, teknik yapı ve kadro planlaması konusunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. - KAYSERİ

