Kayserispor, Son 6 Maçta Büyük Çıkış Yakaladı

Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak, büyük çıkış yakaladı. Trendyol Süper Lig'de 4. sırada bulunan Kayserispor, önümüzdeki hafta Pendikspor'u konuk edecek.

Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak, büyük çıkış yakaladı.

Trendyol Süper Lig'de 26 puanla 4. sırada bulunan Kayserispor'da moraller yerinde. 12 Eylül'de Recep Uçar ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, ligin son 6 haftasında kazandığı maçlar ile seriye bağladı. Geçtiğimiz 6 haftalık periyotta, ligin 9. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1, 10. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1, 11. haftada Alanyaspor'u 1-0, 12. haftada Kasımpaşa'yı 4-3 ve dün deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Kayserispor, 2 puanı 13. haftada sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 biten maçta bıraktı.

6 haftalık periyotta 16 puan toplamayı başaran Kayserispor, önümüzdeki hafta sonu sahasında Pendikspor'u konuk edecek. - KAYSERİ