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Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu Teknik Direktör Olarak Atadı

Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu Teknik Direktör Olarak Atadı
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Kayserispor, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından istifa eden Burak Yılmaz'ın yerine Sinan Kaloğlu'nu getirerek yeni bir sayfa açtı.

Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Sinan Kaloğlu'nu takımın başına getirdi.

Kayserispor'da Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Burak Yılmaz istifa etmişti. İstifanın ardından teknik direktör arayışına giren sarı-kırmızılılar, şehre davet ettikleri Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlatmıştır. Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sinan Kaloğlu Burak Yılmaz Kayserispor Beşiktaş kayseri

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