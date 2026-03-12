Haberler

Zecorner Kayserispor'da, Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 26'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 26'ncı haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
