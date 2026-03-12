Zecorner Kayserispor'da, Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 26'ncı haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı