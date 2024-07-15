Kayserispor, Samsunspor'a mağlup oldu

Kayserispor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Samsunspor bugün Kayserispor tesislerindeki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesislerinde oynanan müsabakaya Kayserispor sahaya Bilal Bayazıt, Joseph Attamah, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Stephane Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane, Ramazan Civelek, Julian Jeanvier, Arif Kocaman ve Aylton Boa Morte 11'i ile başladı. Konuk SAmsunspor ise Okan Kocuk, Soner Gönül, Rick Van Drongelen, Bedirhan Çetin, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç, Flavien Tait, Kingsley Schindler ve Marius Mouandilmadji yer aldı.

Kayserispor'un tek golünü 47.dakikada Duckens Nazon atarken Karadeniz ekibi Samsunspor'un gollerini 4. dakikada penaltıdan Marius Mouandilmadji, 65. dakikada Ntcham ile 83. dakikada Ercan Kara kaydetti. - KAYSERİ