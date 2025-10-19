Haberler

Kayserispor, Samsunspor'a 3-1 Mağlup Oldu

Kayserispor, Samsunspor'a 3-1 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Samsunspor'a 3-1 yenildi. Samsunspor, maçta Holse ve Drongelen'in golleriyle üstünlük sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Samsunspor'a 3-1 skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası içine topla giren Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

64. dakikada Musaba'nın vuruşunda kaleden dönen topu Holse, ağlara gönderdi. 2-0

72. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Drongelen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

83. dakikada Burak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Ümit Öztürk, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Burak Kapacak dk. 46), Denswill, Arif Kocaman, Lionel Carole, Furkan Soyalp (Dorukhan Toköz dk. 74), Ait Benasser (Mendes dk. 65), Carlos Mane (Aaron Opoku dk. 60), Benes, Cardoso, Indrit Tuci (Onogkha dk. 60)

Yedekler: Onurcan Piri, Abdulsamet, Mehmet Eray Özbek, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Dalovic

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Mendes dk. 66), Lubo Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Emre Kılınç dk. 61), Carlo Holse (Sousa dk. 67), Ntcham (Celil Yüksel dk. 48), Musaba, Mouandilmadji (Ndiaye dk. 61)

Yedekler: Albert Posiadala, Mendes, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Sousa

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Holse (dk. 45, 64), Drongelen (dk. 72) (Samsunspor), Onugkha (dk. 83) Kayserispor

Sarı kartlar: Lionel Carole, Tuci (Kayserispor), Musaba, Coulibaly, Thomasson (Samsunspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP kongresinde ortalık fena karıştı
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.