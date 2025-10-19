Kayserispor, Samsunspor'a 3-1 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Samsunspor'a 3-1 yenildi. Samsunspor, maçta Holse ve Drongelen'in golleriyle üstünlük sağladı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası içine topla giren Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
64. dakikada Musaba'nın vuruşunda kaleden dönen topu Holse, ağlara gönderdi. 2-0
72. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Drongelen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
83. dakikada Burak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Hakemler: Ümit Öztürk, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Burak Kapacak dk. 46), Denswill, Arif Kocaman, Lionel Carole, Furkan Soyalp (Dorukhan Toköz dk. 74), Ait Benasser (Mendes dk. 65), Carlos Mane (Aaron Opoku dk. 60), Benes, Cardoso, Indrit Tuci (Onogkha dk. 60)
Yedekler: Onurcan Piri, Abdulsamet, Mehmet Eray Özbek, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Radomir Dalovic
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Mendes dk. 66), Lubo Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Emre Kılınç dk. 61), Carlo Holse (Sousa dk. 67), Ntcham (Celil Yüksel dk. 48), Musaba, Mouandilmadji (Ndiaye dk. 61)
Yedekler: Albert Posiadala, Mendes, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Sousa
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Holse (dk. 45, 64), Drongelen (dk. 72) (Samsunspor), Onugkha (dk. 83) Kayserispor
Sarı kartlar: Lionel Carole, Tuci (Kayserispor), Musaba, Coulibaly, Thomasson (Samsunspor) - KAYSERİ