Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına 26 puanla lider başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına 26 puanla lider başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, 12. haftada deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Recep Mamur Tesisleri'nde ara vermeden başladı. Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kalarak puanını 26'ya yükselten sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 12'nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı. Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan Kayserispor, dün sahasında konuk ettiği Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 26'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Recep Mamur Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kayserispor, ligin 12'nci haftasında deplasmanda Pendikspor'un konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor

Beklenen adım! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum
Hakkında yakalama kararı vardı! Emir Sarıgül teslim oldu

Baba Sarıgül duyurdu! Yakalama kararı olan Emir Sarıgül'den haber var
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Fon krizi sonrası kritik anket! AK Parti'nin oylarında düşüş var

Fon krizi sonrası kritik anket! Oylardaki düşüş dikkat çekici
Fransa’da Bakanlık açıkladı: Bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı

Fransa’da bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

Son eşyasını almaya gelince öldürüldü
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var