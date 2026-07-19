Kayserispor hazırlık maçı yapacak

Kayserispor, Pendikspor ile hazırlık maçına çıkıyor.

Kayserispor ; 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürürken, ikinci hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 17.30'da oynanacak karşılaşmada yeni sezon öncesi son durumunu görme fırsatı bulacak. Mücadele, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak. Hazırlık maçının taraftara açık olması bekleniyor.

Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında takımımız, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 17.30'da Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecektir. Müsabaka, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı