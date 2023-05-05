Kayserispor, Onur Bulut'un transferi ile ilgili TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu

Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karara ilişkin itirazlarını Tahkim Kurulu'na yaptığını açıkladı.

KAYSERİSPOR, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karara ilişkin itirazlarını Tahkim Kurulu'na yaptığını açıkladı.

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Kayserispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: