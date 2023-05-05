Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayserispor, Onur Bulut'un transferi ile ilgili TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu

Kayserispor, Onur Bulut'un transferi ile ilgili TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu

Spor Haberleri

Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karara ilişkin itirazlarını Tahkim Kurulu'na yaptığını açıkladı.

KAYSERİSPOR, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karara ilişkin itirazlarını Tahkim Kurulu'na yaptığını açıkladı.

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Kayserispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ye transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayserispor Onur Bulut Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title