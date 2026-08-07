Kayserispor, Amedspor'dan Mehmet Murat Uçar'ı Transfer Etti
Kayserispor, 1. Lig ekibi Amedspor'dan sağ bek oyuncusu Mehmet Murat Uçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Amedspor formasıyla şampiyonluk yaşayan başarılı futbolcu, yeni sezonda Kayserispor'da mücadele edecek. Transfer, kulüp tarafından resmi olarak duyuruldu.
Kayserispor, Amedspor'dan Mehmet Murat Uçar'ı renklerine bağladı.
1.Lig ekiplerinden Kayserispor, Amedspor'dan Mehmet Murat Uçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Amedspor forması ile şampiyonluk yaşayan başarılı sağ bek oyuncusu Murat Uçar yeni sezonda Kayserispor forması giyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı