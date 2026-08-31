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Kayserispor'da Sam Mather Ayrılığı

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Kayserispor, sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon sadece 3 maçta forma giydi ve yeni sezonda kadroya alınmadı.

Kayserispor'da Sam Mather ile yollar ayrıldı.

Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı ekip, sezon başında kadrosunda bulunan İngiliz futbolcu Sam Mather ile sözleşmesini feshetti. Manchester United'dan transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'a 2026 yılının Ocak ayında katılmış ve 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mather, sarı kırmızılı forma altında geçtiğimiz sezon yalnızca 3 maçta görev alabildi. Yeni sezonda ise ilk dört karşılaşmada kadroya dahil edilmedi. Kayserispor kulübü, Matter'in ayrılığı ile ilgili olarak "2025-26 sezonu devre arasında kadromuza katılan Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" açıklaması yaptı.

Yolların ayrılmasının ardından İngiliz futbolcu, ülkesine döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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