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Kayserispor maçıyla opsiyon devreye girdi! Mertens gelecek sezon da Galatasaray'da

Kayserispor maçıyla opsiyon devreye girdi! Mertens gelecek sezon da Galatasaray'da

Spor Haberleri

Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi, yıldız futbolcu gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyecek.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki on numara oyuncusu Dries Mertens, önümüzdeki sezon da Sarı-Kırmızılı formayı terletecek.

25 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'daki 25. resmi maçına çıkan Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Belçikalı futbolcu seneye de Galatasaray'ın başarısı için oynayacak.

Kayserispor maçıyla opsiyon devreye girdi! Mertens gelecek sezon da Galatasaray'da

5 GOL VE 2 ASİST

Galatasaray formasıyla 22 lig maçına Mertens, 5 gol atıp 2 asist üretti. Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 karşılaşmada ise 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Dries Mertens Galatasaray Spor Haberler

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