Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-3 yendiği maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Bu durum, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük tepkiye sebep oldu. Taraftarlar yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını istiyor.
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-3 yendiği maçta hakeme itiraz ederek kırmızı kart gören ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli tarafatrlar büyük tepki gösteriyor.
TARAFTAR ÖFKE KUSUYOR
Mert Hakan'ın kırmzı kart görmesi sonrası öfkeden deliye dönen sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun takımdan gitmesi gerektiği yönünde binlerce yorum yaptılar.
İşte o yorumlardan bazıları;