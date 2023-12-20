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Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor

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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-3 yendiği maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Bu durum, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük tepkiye sebep oldu. Taraftarlar yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-3 yendiği maçta hakeme itiraz ederek kırmızı kart gören ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli tarafatrlar büyük tepki gösteriyor.

TARAFTAR ÖFKE KUSUYOR

Mert Hakan'ın kırmzı kart görmesi sonrası öfkeden deliye dönen sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun takımdan gitmesi gerektiği yönünde binlerce yorum yaptılar.

İşte o yorumlardan bazıları;

Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor

Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor

Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor

Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Spor Haberler

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