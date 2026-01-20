Kayserispor yenilgi ile başladı

Haberler

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısına Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak başladı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor, toplamda 7. yenilgisini alarak 15 puanda kaldı ve küme düşme hattında yer alıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, ikinci yarıya mağlubiyetle başladı. İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olan sarı kırmızılılar, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan taraf oldu. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçını mağlup noktalayan Kayserispor, 15 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçta siyah beyazlı rakibine 4-0 yenilen, ikinci maçı da 1-0 kaybeden Kayserispor, küme düşme hattının içerisinde bulunuyor. - KAYSERİ

