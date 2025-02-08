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Kayserispor, Konyaspor'u 3-2 Yendi

Kayserispor, Konyaspor'u 3-2 Yendi
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Nazon, 14. ve 55. dakikalarda goller atarken, Cardoso da 23. dakikada kaydetti. Konyaspor'un gollerini ise Aleksiç ve Kramer kaydetti.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ortasında penaltı noktası üzerinde Nazon'un şutunda top filelerle buluştu. 3-1

69. dakikada ceza sahasında Kolovetsios'un uzaklaştırmak isteği top Kramer'in önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nazon'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Keyta'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal

Kayserispor : Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Attamah dk. 46), Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Hosseini dk. 85), Kartal Yılmaz, Mane (Ramazan Civelek dk. 77), Bourabia (Ackah dk. 77), Cardoso (Nurettin Korkmaz dk. 89), Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Baran Gezek, Batuhan Özgan, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Prip dk. 46), Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Boateng dk. 61), Tunahan Taşçı (Umut Nayir dk. 61), Oğulcan Ülgün (Keyta dk. 83), Aleksic, Yusuf Erdoğan (Ndao dk. 61), Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Nazon (dk. 14 ve 55), Cardoso (dk. 23) (Kayserispor), Aleksic (dk. 45), Kramer (dk. 9) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Boateng (dk. 90+1) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor), Boranijasevic, Adil Demirbağ, Tunahan Taşçı (Konyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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