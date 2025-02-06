Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu

Kayserispor-Konyaspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Kayserispor-Konyaspor Maçının Hakemi Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Çağdaş Altay olarak belirlendi. Kayseri'de oynanacak karşılaşma 08 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Kayserispor- Konyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçının hakemi de belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Çağdaş Altay'ı atadı. Altay'ın bu maçta Anıl Usta ve Emrah Ünal yardımcılık yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Melih Kurt. 08 Şubat Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Konyaspor maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Terim'e Galatasaray'dan büyük şok
img

PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı kararı
img

Kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobil, 4 öğrenciye mezar oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.