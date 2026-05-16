Zecorner Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın saat 17.00'de sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, Konyaspor maçının taktik çalışması ile dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı