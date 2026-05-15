Zecorner Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin son haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Erling Moe yönetimindeki idmanda pas, baskı ve son vuruş çalışmaları yapıldı.

Kayserispor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
