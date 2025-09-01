Kayserispor, Kocaelispor'u 7-1 Mağlup Etti
U19 PAF Ligi 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kocaelispor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 3 puan aldı. Maçın ilk yarısında etkili bir performans sergileyen Kayserispor, toplamda 6 gol atarak haftayı güçlü bir şekilde kapattı.
Stat: Kocaeli Vinsan Doğal Çim Saha
Hakemler: Tuğberk Tavsamaz, Ali Han Köse, Türker Öner
Kocaelispor: Ali Deniz E., M. Efe Küçük (Mert dk. 46), Ali Eren Tekbaş, Deniz Ceylan, Mehmet Altaş, Arda Özyar, Esat Yusuf Narin (Enes dk. 65), Alp Eren Eryılmaz (Buğra dk. 60), Fatih Han Demir, Demetre Gabisonia (Arda dk. 46), Efe Konuşkan
Kayserispor: Yağız Efe Dere, M. Tarık Obut, Burak Erkan, M. Talha Yaşar (Fırat Adar dk. 66), Berat İşkol, Arda Hasan Öğretir, Görkem Gönen (Buğra dk. 46), Ataol Taylan Karapınar, Arda Kabukcı, (M. Polat dk. 66),Ertuğrul Gazi Demirel (Enes Melih dk. 75), Arda Kaya (Duran Efe dk. 66)
Goller: Arda Özyar (dk. 41) (Kocaelispor), Ataol Taylan Karapınar (dk. 5,8,68,85), Arda Kaya (dk. 40,45,49) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Deniz Ceylan, Ali Deniz Erdoğan, Mehmet Altaş (Kocaelispor), Mustafa Tarık Obut, Ertuğrul Gazi Demirel, Arda Kabukcı, Görkem Gönen ( Kayserispor) - KAYSERİ