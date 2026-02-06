Haberler

Kayserispor-Kocaelispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

9 Şubat 2026 tarihinde oynanacak Süper Lig maçı Kayserispor ile Kocaelispor arasında hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek. Sağlam'a yardımcılık yapacak isimler Yusuf Susuz ve Mücahid Adem Çelebi olarak belirlendi.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre 9 Şubat Pazartesi günü Kayserispor ile Kocaelispor arasında oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'a bu maçta Yusuf Susuz ve Mücahid Adem Çelebi yardımcılık yapacak. Kadir Sağlam, bu sezon Kayserispor'un Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında düdük çalarken, sarı-kırmızılılar 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

9 Şubat 2026 Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Kocaelispor maçı saat 17.00'de başlayacak. - KAYSERİ

