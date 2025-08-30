Kayserispor Kocaelispor Maçında 5 Oyuncusundan Yararlanamayacak

Güncelleme:
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da; bugün oynanacak olan Kocaelispor maçında 5 futbolcusu forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda Ali Karimi, Majid Hosseini, Arif Kocaman, Baran Ali Gezek ve Mehmet Eray Özbek Kocaelispor maçında takımındaki yerlerini alamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
