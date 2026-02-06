Kayserispor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti

Haberler

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarınki idmanla devam edecek.

Kayserispor, 9 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'da RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Kocaelispor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
