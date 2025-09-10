Haberler

Kayserispor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdürüyor. Futbolcular, antrenmanda pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kayseri temsilcisi, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
