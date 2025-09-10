Kayserispor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdürüyor. Futbolcular, antrenmanda pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Kayseri temsilcisi, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor