Kayserispor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kayseri temsilcisi, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.