Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
Süper Lig'in 11'inci haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta 3-2 galip gelerek 10 maç aradan sonra ilk galibiyetini elde etti. Maçta Furkan Soyalp, Denswill ve Tuci'nin golleriyle ev sahibi ekip üç puanın sahibi oldu.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

ZECORNER KAYSERİSPOR: Onurcan Piri- Ramazan Civelek (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Bennaser), Mendes, Furkan Soyalp (Dk. 77 Mehmet Eray Özbek), Mane (Dk. 77 Tuci), Opoku (Dk. 62 Burak Kapacak), Onugkha

KASIMPAŞA: Gianniotis- Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Baldursson (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ (Dk. 87 Ben Ouanes), Barasi (Dk. 63 Jairo), Fall (Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş), Gueye

GOLLER: Dk. 11 Furkan Soyalp, Dk. 31 Denswill, Dk. 81 Tuci ( Kayserispor ), Dk. 18 Winck, Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş ( Kasımpaşa )

SARI KARTLAR: Furkan Soyalp, Hosseini, Mehmet Eray Özbek ( Kayserispor ), Baldursson ( Kasımpaşa )

Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Zecorner Kayserispor, sahadan 3-2'lik sonuçla galip ayrıldı. Sarı kırmızılı takım bu sonucun ardından 10 maç sonra galip gelirken, ligdeki ilk galibiyetini de almış oldu.

11'inci dakikada Mendes'in sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Furkan Soyalp dokunduğu top yerden sekerek, fileleri havalandırdı: 1-0

17'nci dakikada orta alanda topu kazanan Kayserispor kontra atağa çıktı. Carole'ün ceza sahası içinde gönderdiği topa hareketlenen Onugkha'nın vuruşunda top auta gitti.

18'nci dakikada orta alandan Szalai'nin gönderdiği topu ceza sahası içinde göğsü ile indiren Winck'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta skora denge geldi: 1-1.

30'uncu dakikada Denswill'in kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere çıktı.

31'inci dakikada sol kanattan Mendes'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yerden seken topa hareketlenen Denswill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

68'nci dakikada sağ kanattan Cem Üstündağ'ın ortasında ceza sahası içinde Denswill'den seken topun gelişine sol ayağı ile vuran Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı ve skora bir kez daha denge geldi: 2-2.

70'inci dakikada Burak Kapacak'ın ayağının dışı ile yaptığı ortaya hareketlenen Furkan Soyalp'in vuruşunda kaleci topu çeldi. Dönen top yeniden Furkan'da kaldı. Bu kez de Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

81'inci dakikada Tuci sol kanatta Burak Kapacak'ı hareketlendirdi. Savunma arkasına sarkan Burak'ın sağ kanattan ortasında Onughka ceza sahası içinde topa dokunamadı. Boşta kalan topta, Ramazan Civelek'in ters kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Tuci'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 3'üncü kez öne geçti: 3-2.

90'ncı dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta topla buluşan Szalai'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Opoku'nun kafa vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan yapılan ortaya yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top kale direğinde patlayarak oyun alanına geri döndü. Dönen topa hareketlenen Szalai'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
