Haberler

Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Kayserispor'un golleri 12. dakikada Furkan Soyalp, 32. dakikada Stefano Genswil ve 81. dakikada İndrit Tuci'den gelirken, Kasımpaşa'nın golleri 19. dakikada Claudio Winc ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.

(ANKARA) -Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Zecorner Kayserispor ile Kasımpaşa, RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Saat 17.00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Ev sahibi Kayserispor 12. dakikada Furkan Soyalp'ın attığı golle Kasımpaşa karşısında  1-0 öne geçti. Kasımpaşa 19. dakikada Claudio Winc'in golüyle beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. 32. dakikada Stefano Genswil'in golüyle Kayserispor tekrar öne geçti ve durumu 2-1 yaptı. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren ve maçı 2-2 yapan gol 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise  81. dakikada İndrit Tuci'den geldi ve Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.