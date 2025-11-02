Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

(ANKARA) -Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Zecorner Kayserispor ile Kasımpaşa, RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Saat 17.00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Ev sahibi Kayserispor 12. dakikada Furkan Soyalp'ın attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 19. dakikada Claudio Winc'in golüyle beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. 32. dakikada Stefano Genswil'in golüyle Kayserispor tekrar öne geçti ve durumu 2-1 yaptı. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren ve maçı 2-2 yapan gol 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 81. dakikada İndrit Tuci'den geldi ve Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.