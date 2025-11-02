Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Kayserispor'un golleri 12. dakikada Furkan Soyalp, 32. dakikada Stefano Genswil ve 81. dakikada İndrit Tuci'den gelirken, Kasımpaşa'nın golleri 19. dakikada Claudio Winc ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.
Zecorner Kayserispor ile Kasımpaşa, RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Saat 17.00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.
