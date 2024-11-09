Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti

Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Kasımpaşa karşısında 2-1'lik galibiyetle önemli bir 3 puan elde etti. Kartal Kayra Yılmaz ve Hasan Ali Kaldırım, ligdeki ikinci gollerini kaydedip galibiyete katkıda bulundu.

Kayserisporlu Kartal Kayra Yılmaz ve Hasan Ali Kaldırım, Kasımpaşa maçında ligdeki ikinci gollerini kaydetti.

Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken müsabakada ilk golü atan Kartal Kayra Yılmaz ile galibiyet golünü kaydeden Hasan Ali Kaldırım ligdeki ikinci gol sevinçlerini yaşadı. Kartal Kayra Yılmaz, geride kalan 12. hafta sonunda 10 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Hasan Ali Kaldırım da geride 12 haftada 8 maçta forma giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı

Mahkeme başkanı, Nevzat'la konuşurken cübbesini çıkardı

 İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?

Mahkemede Nevzat'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.