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Kayserispor kaptanı Semih Güler, sarı kart cezasıyla Antalyaspor maçını kaçıracak.

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Kayserispor kaptanı Semih Güler, sarı kart cezasıyla Antalyaspor maçını kaçıracak.
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Kayserispor'un takım kaptanı Semih Güler, sarı kart cezalısı olduğu için ligin 10. haftasında deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Güler, cezalı duruma ligin 9. haftasında Manisa FK ile oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında gördüğü sarı kartla düştü.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un takım kaptanı Semih Güler, sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor'un savunma oyuncusu kaptan Semih Güler cezalı duruma düştü. Ligin 9. haftasında Manisa FK ile oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında sarı kart gören Semih Güler, cezalı duruma düştü ve ligin 10. haftasında deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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