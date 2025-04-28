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Kayserispor, Jakirovic Yönetiminde Güçleniyor

Kayserispor, Jakirovic Yönetiminde Güçleniyor
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Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Bellona Kayserispor, son 5 maçta 13 puan toplayarak düşme hattından uzaklaştı. Ligdeki son maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, Jakirovic yönetiminde 12 karşılaşmada 24 puana ulaştı.

Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra çıkışa geçen Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan topladı.

Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Kayseri ekibi, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor, 32. haftada ise deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Ligde dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes aldı.

Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayan Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 12 karşılaşmadan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde ise 10 gol gördü.

Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 12 müsabakada 24 puan alarak 40 puana çıkardığı takımı averajla 12. sıraya yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Spor
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