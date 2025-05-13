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Kayserispor, Jakirovic İle Yükselişini Sürdürüyor

Kayserispor, Jakirovic İle Yükselişini Sürdürüyor
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Teknik direktör Sergej Jakirovic'in yönetiminde son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Bellona Kayserispor, ligde toplamda 44 puanla 11. sırada bulunuyor. Takım, 34. hafta maçında Antalyaspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra çıkışını sürdüren Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de son 7 maçta yenilmeyerek 17 puan topladı.

Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Kayseri ekibi, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor, 32. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken 33. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Ligin 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kayseri ekibi, dün evinde Onvo Antalyaspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan toplayan Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı, kalesinde ise 12 gol gördü.

Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 14 müsabakada 28 puan toplamayı başardı.

Ligde 44 puanla 11. sırada yer alan Kayserispor, 36. haftada 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
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