Zecorner Kayserispor'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Jadel Katongo kente geldi

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Manchester City U21'de forma giyen 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Jadel Katongo'yu kadrosuna kattı. Katongo, Kayseri'ye gelerek taraftarlar tarafından karşılandı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un, Manchester City U21 takımında kadrosuna kattığı Jadel Katongo, Kayseri'ye geldi.

Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Kayserispor'da takıma yeni transferler katılmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibi son olarak Manchester City U21 takımında forma giyen Jadel Katongo'yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı takımın prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Kayseri'ye geldi. Katongo, kentte bir grup Kayserispor taraftarı tarafından karşılanırken, sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu Kapalı Kale'de sanal medya hesabından Katongo'ya hoş geldin paylaşımı yaptı. Taraftar grubunun sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni transferimiz Jadel Katongo şehrimize gelmiştir. Oyuncumuza şanlı Kayserispor forması altında nice başarılar diliyoruz. Büyük Kayserispor camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

