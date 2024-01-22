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Kayserispor, İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta İstanbulspor'un golü 90+5. dakikada Ali Yaşar'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada topu alan Sambissa sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

60. dakikada sola kanattan Carolle'nin ortasında topa yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

73. dakikada Ethemi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada topla buluşan Loshaj'ın sert vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu önünde bulunan Muammer'in yakın mesafeden vuruşunda da kaleci Bilal topun sahibi olmayı başardı.

90. dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan yaptığı ortada Boa Morte'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.

90+5. dakikada İstanbulspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi önünde Ali Yaşar bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Volkan Narinç

Kayserispor: Bilal Bayazit, Hasan Ali (Ahmet dk. 83), Attamah, Arif Kocaman (Kolovetsios dk. 72), Carole, Kartal Kayra, Eray Özbek (Talha dk. 46), Boa Morte, Karimi (Ackah dk. 62), Ramazan Civelek (Hayrullah dk. 72), Cardoso

Yedekler: Onurcan, Myhammed, Emre, Berat, Baran

Teknik Direktör: Recep Uçar

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Jackson dk. 81), Sambissa (Mamadou dk. 71), Vorobjovas, Ali Yaşar, Ndao (Emir dk. 71), Ethemi

Yedekler: Mücahit, Eslem, Rroca, Kybilay, Coly, Özcan, Traore

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Ali Yaşar (dk. 90+5) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Kolovetsios, Attamah (Kayserispor), Muammer, Simon Deli, Emir (İstanbulspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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