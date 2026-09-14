Kayserispor- İstanbulspor: 4-0

1'İNCİ Lig'in 7'nci haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Kayserispor averajla zirveye ortak olarak liderlik koltuğuna oturdu ve puanını 16'ya yükseltti. Henüz galibiyet ile tanışamayan konuk ekip İstanbulspor ise ligdeki 5'inci mağlubiyetini alarak 2 puanda kaldı.

20'nci dakikada sol kanattan Kayserispor kontra atağa çıktı. Moreno'nun şutunda top savunmadan sekti. Dönen top Oğulcan Çağlayan'ın önünde kaldı. Oğulcan'ın şutunda Yusuf araya girmek isterken ters vuruş ile topu kendi kalesine gönderdi. VAR incelemesi sonrası Moreno'nun rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.25'inci dakika Kayserispor yine kontra atakla hızlı çıktı. Moreno'nun orta alanda gönderdiği top Murat Uçar ile buluştu. Tecrübeli oyuncu da topu uzak direğe gönderdi. Uzak direkte takipçiliğini konuşturan Seferi'nin vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.

43'üncü dakikada Kayserispor sağ kanattan atağa kalktı. Sağ kanattan yapılan ortayı İstanbulspor savunması uzaklaştırmakta güçlü çekti. Ceza sahası içinde savunmadan seken topla buluşan Moreno'nun sağ çaprazdan sert vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-0.

31'inci dakikada Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta uzak direkte topa hareketlenen Semih Güler'in uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

41'inci dakikada Seferi'nin ara pasında topa hareketlenen Görkem Sağlam'ın ceza sahası içine girer girmez yaptığı plase vuruşta top auta gitti.

43'üncü dakikada İstanbulspor savunmadan çıkarken hata yaptı. Ceza sahası içinde araya giren Moreno kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü kaydetti: 3-0.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

55'inci dakikada sağ kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda Semih Güler topa dokundu. Savunmadan seken top kornere gitti.

70'nci dakikada sağ kanattan Murat Uçar arkadaşları ile ver kaç yaptı. Ceza sahasına paralel çizgiden Murat Uçar'ın ortasında top Hasani'de kaldı. Kosovalı oyuncunun ceza sahası içinde sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

77'nci dakikada Semih Güler'in sağ kanattan uzak direğe yaptığı ortada Görkem Sağlam'ın topun gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı. 82'nci dakikada Murat Cem Akpınar'ın ceza sahası yayının hemen üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

83'üncü dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kayserispor'da kaldı. Sağ kanatta topla buluşan Murat Uçar'ın ceza sahası içerisine girer girmez uzak direğe gönderdiği topta, Seferi'nin yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0. 90'ıncı dakikada İstanbulspor köşe vuruşu kullandı. Kaleye giden topu kaleci Gökhan son anda kontrol etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu

HAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Pekmezci, Barış Çiçeksoyu

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler (Dk. 81 Kayra Cihan), Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Hasani), Görkem Sağlam (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Camara (Dk. 56 Ensar Kemaloğlu), Seferi, Moreno (Dk 74 Radu)

İSTANBULSPOR: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan (Dk. 39 Vefa Temel), Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Abdullah Aydın, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Mendy), Fall, Ömer Faruk Duymaz( Dk 73 Berk Ali Nizam) Abdullah Aydın, Cham (Dk. 66 Njie), Ali Akman (Dk. 46 İliev)

GOLLER: Dk 25, Dk 83 Seferi, Dk 34 Dk 43 Moreno, (Metro Holding Kayserispor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı