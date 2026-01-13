Jadel Katongo Kayseri'de

Haberler

Kayserispor, Manchester City'nin U21 takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcu Jadel Katongo ile prensip anlaşmasına vardı. Katongo, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı takıma katılacak.

Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı İngiliz futbolcu Jadel Katongo, Kayseri'ye geldi.

Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki futbolcu Jadel Katongo, kente geldi. Manchester City'nin U21 takımında forma giyen genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve resmi imzaların ardından sarı-kırmızılı takıma katılacak. Katongo'nun, Kayserispor'un savunma hattına dinamizm ve alternatif kazandırması bekleniyor.

Jadel Katongo'nun kısa süre içerisinde antrenmanlara dahil olması planlanıyor. - KAYSERİ

