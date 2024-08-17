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Kayserispor ile Sivasspor Arasındaki Maç 1-1 Berabere Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sona erdi. İlk yarıda atılan gollerle mücadele eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresi 1-1 sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

2. dakikada Uğur'un orta sahadan defansın arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Pritchard'ın şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

11. dakikada Bourabia'nın derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Cardoso'nun yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.

14. dakikada Bourabia'nın ara pasıyla topla buluşan Cardoso, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

17. dakikada ceza yayının önüne topla buluşan Charisis'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu önünde bulan Radakovic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

32. dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Bourabia çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. Bourabia'nın ceza sahasına girmeden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Mane, Cardoso

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Karimi, Bahoken, Baran Gezek, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Boa Morte, Ackah, Talha Sarıaslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunbayev, Pritchard, Manaj

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Camara, Bieganski, Emre Gökay, Poungouras, Bekir Böke, Ziya Erdal, Sinan Kaya, Talha Şeker

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Cardoso (dk. 14) (Kayserispor), Radakovic (dk. 17) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Cardoso (Kayserispor), Uğur (Sivasspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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