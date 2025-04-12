Kayserispor ile Kasımpaşa 30.kez karşılaşacak

Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 29 müsabakada Kayserispor'un açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 29 kez birbirine üstünlük kurmak için oynadı. Bu maçlarda Kayserispor 15 kez kazanırken Kasımpaşa ise 6 kez galip geldi. 8 müsabakada ise beraberlik vardı. Kayserispor rakibi ile sahasında oynadığı 14 maçta 6 kez kazanırken 2 kez kaybetti. Kayseri'deki 6 müsabakada da eşitlik bozulmadı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı Kayserispor 4-3 kazanırken Kayseri'deki maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı. Bu sezon ligin ilk yarısındaki maçı sarı kırmızılılar 2-1 ile üstün noktalamıştı. Kayserispor ile Kasımpaşa arasında Süper Lig tarihinde oynanan maçlar ve neticeleri şöyle;

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2

2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1

2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1

2019/2020 Kasımpaşa-Kayserispor 5-1

2020/2021 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2020/2021 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

2021/2022 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

2021/2022 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2022/2023 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

2022/2023 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2023/2024 Kasımpaşa-Kayserispor 3-4

2023/2024 Kayserispor-Kasımpaşa 0-2

2024/2025 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2 - KAYSERİ