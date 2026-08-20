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Kayserispor, Iğdır FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Iğdır FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 3'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman; pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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