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Kayserispor, Iğdır FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Kayserispor, Iğdır FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Kayserispor, 1. Lig'in 3. haftasında yarın Ankara'da Iğdır FK ile karşılaşacak. Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, saat 14.15'te karayoluyla Ankara'ya hareket edecek. Ankara Aktepe Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Yarın deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 3.haftasında yarın Ankara'da Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde Iğdır FK maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 14.15'de karayolu ile Ankara'ya hareket edecek.

Yarın Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak olan Iğdır FK ile Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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