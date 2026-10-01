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Kayserispor heyetinden Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e ziyaret

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Kayserispor heyetinden Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e ziyaret
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KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki heyet, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sinan Ergen’i makamında ziyaret etti.

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki heyet, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sinan Ergen'i makamında ziyaret etti.

Metro Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kayseri Emniyet Müdürü olarak atanan Sinan Ergen'i makamında ziyaret etti. Heyet, tarafından Sinan Ergen'in isminin yazılı olduğu '38' numaralı Kayserispor forması da Ergen'e hediye edildi. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Başkanımız Ali Çamlı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yücel Şahin, Süleyman Akın, Tevfik Kürtüncü ve Genel Müdür Yardımcımız Okan Akkaya; yeni atanan Kayseri Emniyet Müdürü Sayın Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sayın Ergen'e şanlı formamız hediye edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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