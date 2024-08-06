Kayserispor Hazırlık Maçlarında Galip Gelemedi

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, oynadığı hazırlık maçlarında galip gelemedi. Sarı Kırmızılılar, son olarak Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, oynadığı hazırlık maçlarında galip gelemedi. Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, Samsunspor ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-1 kaybetmişti. İkinci hazırlık maçını TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile oynayan ve bu maçı da 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, son oynadığı Göztepe maçını da mağlup noktaladı. Göztepe maçına Bilal Bayezit, Ramazan Civelek, Attamah, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Baran Ali Gezek, Eray Özbek, Miguel Cardoso, Carlos Mane, Boa Morte, Stephane Bahoken on biri ile çıkan Kayserispor, ev sahibi ekip Göztepe'nin Romulo ile bulduğu iki gole engel olamadı.

Kayserispor, bu hafta başlayacak lig öncesinde son bir hazırlık maçı oynamayı planlıyor. - KAYSERİ