Kayserispor'dan golsüz prova
Kayserispor, devre arası kampının ilk hazırlık maçında Romanya ekibi FC Hermannstadt ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Radomir Djalovic genç oyunculara şans verdi.
Kayserispor ligin ikinci yarısı öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Romanya ekibi FC Hermannstadt ile golsüz berabere kaldı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, devre arası kampının ilk hazırlık maçını oynadı. Antalya Belek'te FC Hermannstadt ile karşı karşıya gelen Kayserispor, sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.
Teknik Direktör Radomir Djalovic maçta, genç oyunculara şans verirken sarı-kırmızılılar kamptaki ikinci maçını 11 Ocak Pazar günü oynanacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor