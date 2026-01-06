Haberler

Kayserispor'dan golsüz prova

Güncelleme:
Kayserispor, devre arası kampının ilk hazırlık maçında Romanya ekibi FC Hermannstadt ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Radomir Djalovic genç oyunculara şans verdi.

Teknik Direktör Radomir Djalovic maçta, genç oyunculara şans verirken sarı-kırmızılılar kamptaki ikinci maçını 11 Ocak Pazar günü oynanacak. - KAYSERİ

