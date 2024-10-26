Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, Mersin'de Kayserispor'a 1-0 yenildi. Kayserispor, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetine ulaştı. Karşılaşmanın tek golü, 77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'dan geldi.

STAT: Mersin

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk. 63 Fernandes), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack (Dk. 86 Okoronkwo), Görkem Sağlam, Rui Pedro (Dk. 74 Abdulkadir Parmak), Strandberg (Dk. 74 Bamgboye), Rivas, Aboubakar

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 87 Ackah), Baran Ali Gezek (Dk. 72 Karimi), Bourabia (Dk. 72 Bahoken), Nazon (Dk. 62 Mane), Cardoso (Dk. 86 Kolovetsios)

GOL: Dk. 76 Kartal Kayra Yılmaz ( Kayserispor )

SARI KART: Bahoken ( Kayserispor )

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

1'inci dakikada takım arkadaşı Rui Pedro'dan aldığı pasla rakip ceza alanına giren Rivas'ın yaptığı vuruşta kaleci Bilal Beyazit topu soluna uzanarak uzaklaştırdı.

2'nci dakikada sağdan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Calvo'nun vuruşunda top kaleci Bilal Beyazit'ten döndü, atağında devamında bir kez daha şansını deneyen Calvo topu dışarı attı.

15'inci dakikada Hataysporlu Görkem Sağlam'ın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Aboubakar'ın kafa vuruşunda Kayserispor savunması kale önünde meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

31'inci dakikada rakip ceza alanında oluşan karampolün ardından topu önünde bulan Kayserispor'lu Kartal Kayra Yılmaz'ın yerden köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erce Kardeşler sağına uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.

34'üncü dakikada Kayserispor'lu Baran Ali Gezek rakip ceza alanı önünde takım arkadaşından aldığı pasta köşeye vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Erce Kardeşler bir kez uzanarak meşin yuvarlağın filelerle buluşmasını engelledi.

42'nci dakikada sağdan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Kayserispor'lu Hasan Ali Kaldırım'ın içeriye çevirdiği pası iyi kontrol eden Nazon'un şutunda kaleci Erce Kardeşler bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

66'ncı dakikada sağdan çizgiye inen Rivas'ın ortasında kaleci Bilal Beyazit son anda uzanarak rakip oyuncundan önce topu kontrol etti.

77'nci dakikada rakipten kaptığı topla rakip ceza sahasına ilerleyen Mane'nin pasına iyi hareketlenen Kartal Kayra Yılmaz'ın yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturup takımını öne geçirdi: 0-1.

79'uncu dakikada rakip ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Fernandes'in sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt iyi uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Hatayspor 3-sayfa Futbol Mersin Spor

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi maşa gibi kullanamayacaklar

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert
İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.