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Kayserispor, Hatayspor Maçında Galibiyet Hedefliyor

Kayserispor, Hatayspor Maçında Galibiyet Hedefliyor
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Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, sahasında oynanacak Hatayspor maçında taraftarlarının desteği ile galip gelmek istediklerini belirtti. Kümede kalmak için 3 puana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında oynayacağı Hatayspor maçını kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Gökhan Sazdağı, "Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Kümede kalma hesapları yapan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son oynadığı Gaziantep FK maçını 1-0 kaybeden Kayserispor, taraftarın desteği ile Hatayspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, galibiyet için hazırlandıklarını söyleyerek, "Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Cuma mesaisi kolay olmayacak ama maç sonunda 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak hedefindeyiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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