Zecorner Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Zecorner Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İzmir Atatürk Stadyumu'nda tamamladı. Antrenman, ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi.

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Göztepe ile Kayserispor arasındaki mücadele yarın 17.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

