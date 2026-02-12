Haberler

Zecorner Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Güncelleme:
ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Radomir Djalovic ise antrenmana katılmadı.

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi.

Öte yandan İç Anadolu ekibinde fesih görüşmelerinin sürdüğü teknik direktör Radomir Djalovic antrenmana katılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
