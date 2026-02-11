Zecorner Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında Göztepe ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncular ısınma, pas ve baskı çalışmaları yaptı.
Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor