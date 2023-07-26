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Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Kayserispor'un tek golünü Ethem Balcı kaydetti.

Kayserispor hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

Samed Aydın SUN - Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayserispor, ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Kayserispor; Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Arif Kocaman, Lionel Carole, Kemen, Baran Ali, Cardoso, Mane, Ramazan Civelek, Mame Thiam 11'iyle çıktı. Gençlerbirliği ise; Ertuğrul, Alperen, Özgür, Yasin, Uğur, Tiago, Muhammet Himmet, Rahman Buğra, Wu, Akabueze ve Yatabare 11'iyle sahada yer aldı. Kayserispor müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'un tek golünü Ethem Balcı kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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