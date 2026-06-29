Haberler

Kayserispor'da Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme uzattı

Kayserispor'da Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme uzattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'den düşen Kayserispor, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

KAYSERİSPOR, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşerek 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme uzattı. 18 yaşındaki oyuncu ile yapılan yeni sözleşme, kulübün sanal medya hesabından duyuruldu.

İç Anadolu ekibinin açıklamasında, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran mesaj! NATO'ya kritik bir çağrısı var
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler

Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı