Kayserispor, Genç Kaleci Deniz Eren Dönmezer'i Transfer Etti
Kayserispor, transferin son gününde Adana Demirspor'dan 17 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer'i kadrosuna kattı. Genç kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ve bugün ilk antrenmana çıkacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor