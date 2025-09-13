Haberler

Kayserispor, Genç Kaleci Deniz Eren Dönmezer'i Transfer Etti

Kayserispor, Genç Kaleci Deniz Eren Dönmezer'i Transfer Etti
Güncelleme:
Kayserispor, transferin son gününde Adana Demirspor'dan 17 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer'i kadrosuna kattı. Genç kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ve bugün ilk antrenmana çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
