Kayserispor, Vanspor'u 2-0 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
Kayserispor, 1. Ligin ilk haftasında deplasmanda Vanspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, her iki yarıda Taulant Seferi'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başlayan Kayserispor, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Takım, lige güçlü bir giriş yaparak taraftarlarına umut verdi.
Kayserispor, yeni sezona deplasmanda Vanspor'u 2-0 mağlup ederek, galibiyetle başladı.
1. Ligin 1. haftasında deplasmanda Vanspor'a konuk olan Kayserispor 2-0'lık sonuç ile 3 puanı aldı. Yeni sezona galibiyetle başlayan Sarı-kırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Kayserispor'u galibiyeti golleri her iki yarıda Taulant Seferi kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı